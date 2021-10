Saint-Gilles: le Prism’ festival de retour cette semaine

Du 19 au 31 octobre 2021, rendez-vous est donné à la Maison Pelgrims, à la Maison du Peuple, à la Maison des Cultures, à la Biblio de Saint-Gilles et aux Atelier du Web.

Pour sa deuxième édition, le Prism’ festival déploie ses multiples facettes autour du thème du temps. Les cinq maisons du service de la culture de Saint-Gilles vous invitent à l’aborder sous différents prismes et médium artistiques.

Au départ du lieu ou de l’activité qui a retenu votre attention, partez en voyage sur la vague du temps en empruntant différents chemins, regards et sensibilités. Au programme : des spectacles, des expositions, un atelier « Yoga et histoires », de la musique, des conférences et beaucoup de rencontres : l’exposition collective « rosa rosa rosae rosae », le spectacle jeune « La véritable histoire de Cendrillon », le concert « Composer l’espace », la sélection de Moving Portraits « Life Lapse », l’installation interactive « Waterlight Graffiti », l’installation ludique « Phosphographons », la cabine de light painting « Firefly », le spectacle hyptonico-chorégraphique « Pendulum Insight », le spectacle « Ce que je veux c’est écouter pousser mes cheveux », le spectacle de marionnettes « Viens, on se tire ! », l’atelier 5-8 ans « Yog’Harry Potter » et une discussion sur les usages du web « Comment l’usage du numérique change notre rapport au temps ? ».

La soirée d’ouverture aura lieu le mardi 19 octobre dès 18h à la Maison des Cultures de Saint-Gilles. L’événement est gratuit.