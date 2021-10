Les avocats de Michael Jackson de changer le nom de l’émission «King of Pop»

Les avocats des héritiers de Michael Jackson veulent que l’émission de radio « King of Pop » sur Studio Brussels change de nom. Ils ont envoyé une lettre à la VRT, a confirmé le radiodiffuseur public sur son site d’information lundi.

« King of Pop » était le surnom de la pop star Michael Jackson, décédée en 2009, mais c’est aussi le nom d’un quiz musical diffusé depuis trois saisons sur la radio Studio Brussels.

L’émission de radio a attiré l’attention de la société qui gère la succession de Michael Jackson. Dans une lettre officielle adressée à la VRT et signée par plusieurs avocats, il est indiqué que le nom « King of Pop » ne peut être utilisé comme ça.

Le nom « King of Pop » a été déposé par Triumph International Inc, une société californienne qui gère le merchandising des héritiers de Michael Jackson – sa mère Katherine et ses trois enfants – comme le rapporte Het Nieuwsblad lundi. Le PDG de cette société est John Branca, qui a longtemps été l’avocat de Michael Jackson et qui a été désigné par la pop star comme exécuteur testamentaire.

Le service juridique du radiodiffuseur public examine actuellement l’affaire, rapporte la VRT.