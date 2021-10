«Pour une extension du droit de vote aux communales pour les étudiants kotteurs»

Avec plus de 110.000 étudiants, répartis dans cinq universités et environ vingt-cinq hautes-écoles, la Région bruxelloise peut s'affubler du titre de plus grande ville étudiante du pays. Aux yeux de Bianca Debaets (CD&V), il serait dès lors logique que l’on renforce la participation de ces étudiants à la vie politique locale. Dans sa proposition de résolution, qui sera bientôt déposée, elle demande donc une extension du droit de vote aux élections communales pour les étudiants ‘kotteurs’. Son appel est également soutenu par le Ministre flamand de Bruxelles et de la Jeunesse, Benjamin Dalle, et par la Sénatrice Maud Vanwalleghem.

************* ****** ** **** *** ****** **** *** *** ** ******** ** ** ******* *********** ** ********* *** ** ***** ** **** *** ********** ********** ** ** ********* *** *** ******* ** **** ***** ** **** ****** ** ********** ** ******* *** ********** ******* *********** **** ***** ******** ** ****** **** *** ******** ********** *********** ** ******* ****** ****** *** **** ******* **** *** ** **** **** ** ********* ******* ** ** **** **** ** ***** ***** ************ *** ** **** *** ********** ****** ** *** *** ******** ****** ******** ** ** ******* ************ **** *********** **** ** ******* ****** *********** ** ****** **** ******** *** ******** ************ ***** ** ****** ********** **** ****** ********************* ** ********************** ** ****** **** **** ******* *** **** ******** ** ** ***** ****** ************ * *** ******* *********** ***** ** ** *** *********** ****** * *** **** **** ** ********* ****************** ** ******** ******* ** ********* ** ** ** ******** ******** ****** **** ***** ** ********** **** ************* ********* ********** **** ******* ** ***** ** **** ********* ** ****** ** ** ***** ************ *** ******* **** ** ********* ******** **** *** **** ********** *** ****** ******** ****** ** ** ********** ********** *** ********** **** ** ********* ******* **** **** ******* ** ****** ********* * **** **** ****** ** ** ** **** *** ***** *** ******** **** ***** ******** * ** ***** ******* **** ******* ********** *** ********* **** *********** **** ** ********* ****** *** * ** ****** *** **** *** ** ********** ** ** ******** ****** **** ******* ************* *** ** ************ *********** *** **** ** ********* ** *** **** ****** ******** *** ** *** ** ***** ********* ** ***** ** **** *** *********** ** ****** ** ******* *********** ** **** *** ** ****** ** ****** ** ****** ** ******** *** ******** ****** ******** ** *** *********** *********** ******* ***** ******* **** *** *** ********** ** ******** *** ***** ** **** ******** ************ ** *** ************ **** *** ******** ** *** ************ ************ *********** **** ********** ************ ** **** **** ********** *** ******** ******* ***** ****** ****** **** *** ***** ***** *** ***** ********* ** ****** ******* ********** **** **** ****** ********** ***** ******* ***** ****** ********** ******** **** ********** ** ****** ** ************* *** ****** ** **** ** ***** ******** ** ****** ****** ******* ******* ********** ******* ********** ** ********** **** *********** ** ***** ** **** *** ********** *********** **** *** ******** ** ******* *********** * ** ****** ****** ******* *************** ** ***** ***** *** ********** **** ***** ******** **** **** **** ** ********* ******* **** ***** ******** ** ******** ****** *** *** ******** ** **** ********* ** **** ********* ** ***** ** **** *** ************ ** ***** ****** ************ ************* **** ******** ** ********** ** ** ***** ** *************** ******* *********** ** ** **** ** ** *** ** ** ************ ************* **************** ************ ** ************ ** ** ***** **** ** ****** ******* **** ****** ******* ******* *** ****** ***** ********* **** ** ********** **