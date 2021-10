Les Savonneries Bruxelloises ouvrent un magasin éphémère

Un an et demi après avoir repris les Savonneries Bruxelloises, Maxime de Villenfagne et Maxime Pecsteen se lancent dans un nouveau défi. Ils ouvrent une première boutique dédiée à leurs produits dans les prestigieuses Galeries Royales.

******** *** *** ****** *** ******** ** *********** ** ********** ****** ** ******* ********* ******** ************* *** ** ******* *** ****** *** *********** ************* *** ******** ** ***** ******** ***** ******* ***** **** ** ******* ** ******* *********** *** ******** ******* *** ****** ********** **** ** ******* ** **** ****** **** ********* *** ******** * ****** *** ******* ***************** *** ** ****** ** ***** *** ******** ** ***** ******* ***** ***** *** ** ******* **** ** ***** ** ******* ** ***** ** ***** ** ***** ******************* ******** ****** ********* ********** ** ** *********** ** ********* ***** **** ****** ** ************ ** ******* *** ****** ** ***** ********* ***** *********** **** *** ********* *** ********** ** ******* *** ****** ** ******** *************** *** *** ********** *********** **** ****** ****** ******************* ********************* ********* ****** **** ******* ** **** ***** * ********** ******** *** ****** ************** ***** *** ********* ** ******** ** **** *** ********* ***** **** *** ********* ** ** ************ ********** **** ** **** **** ***** ***** ** *************** *** ** **** **** ******** **** *** ************* ******** ******** *********** ******* *** ******* ** ***** ** *********** ***** ******* *** ********* **** ***** ** * ***** **** *** ******** *********** ******* ****** *** ********* **** ** ****** ** **************** ******** ****** ********* ** ****** *************************** ** ******* ******* **** ** ******* **** **** ****** **** ******** ** **** ************* **** ** ******* *** ****** ******* ********** **** **** ******* ** * *********** ** ** ******** **** ********** *** ******** **** ** ********* ********** ********** ******** *** ******** ** ***** ** **** ** ********* ** * *** * ******* **** ** ***** ** *** ** ***** ********* ** ******* ***** ** ***** ** **** ***** ** ** ********** **** ** **** ***** *** ** ***** ********** ********** *** ******************* ******** ****** ********* ********** * ***** ******* ** ****** ****** ** ********** ******* * ********* ** *** ******* ******** ****** *** ***************** ************ *********** ******* ***** ******* ** ********** **** ** ***************** ******* ****** ** ************ ************* *** ******* ******** ****** ***** ****** ** ******* ** ****** *** *********** ************* ********** *** ******* ** **** ******* ********** ***** *** ** ******** ***** *** ************* ****** ** ************* *** ************* ******* ********* ** *********** ********** ******* ** ******* *** *** **** ******** ** ************** ****** ****** ** ************ ******* ******* *** *********** ************ ********** ** ** *********** ** ** ** ************ *** *** ********* ********** **** ******** **** ******* ** ********** ** ***** ** **** ** ******** ** ******* *********** * ***** ** **** ************** ***** ******** ******** *** ****** ***** ******************* ** ******** ****** ** ************* *** ******** ************* ******* *** *********** *** ************* ********** *********** ** ******* ** ******** ** ****** ** ***** ** ******* ******** *************** **** ****** *** ** * *** ** ***** *** ******* **** ** ********* ****** ** ** *************** ******* ****** ********* ** ***** ******* ** ** ***** **** *** ** ***** **** ** ******** *********** **** ** **** ********* ** ** ** ******** ********** ***** **** ******** ******** ****** *****