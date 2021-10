Grève générale ce samedi chez Lidl? La direction la juge «prématurée»

Les syndicats veulent organiser une grève générale dans la chaîne de supermarchés Lidl demain samedi. La raison est que la charge de travail est trop élevée. Selon la chaîne, il est « prématuré » d’affirmer que tous les magasins resteront fermés. Les actions se concentreront notamment sur la Wallonie.

« Nous avons décidé d’organiser une grève nationale chez Lidl demain samedi car il n’y a aucun signe que la direction comprenne la gravité de nos revendications », explique Bart Leybaert du syndicat socialiste BBTK-Setca au Nieuwsblad.

« Toutes les portes doivent rester fermées le 16 octobre », disent les syndicats. « La direction doit comprendre que nos exigences ne sont pas qu’un slogan. »

Reste à voir si ce sera réellement le cas. « Il est prématuré de dire que tous les magasins resteront fermés samedi », a déclaré une porte-parole d’un supermarché.

Une source syndicale estime que deux tiers des magasins pourraient bien garder portes closes.

Les trois syndicats avaient déjà annoncé leur souhait que tous les magasins Lidl du pays restent portes closes ce samedi. Même si une réunion avec la direction est prévue lundi matin.

Un tiers des magasins Lidl avaient baissé le volet vendredi, selon la direction, alors qu’un conflit social secoue la chaîne de magasins depuis le début de la semaine.

« L’agitation chez Lidl est profonde. Il y a même des magasins qui doivent fermer en raison d’un manque de personnel », déclare Bart Leybaert au Nieuwsblad. Wouter Parmentier, d’ACV Puls ne comprend pas l’attitude de Lidl. « Ils nous ont invités à une réunion ce lundi matin. Apparemment, il n’y a pas urgence. On pourrait penser que s’il y a un conflit, ils voudraient que leurs magasins soient rouverts le plus vite possible. Mais il n’y a aucune indication à ce sujet. »

