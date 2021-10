Trois nouvelles fresques street-art dans le quartier Lemonnier-Midi

Dans le cadre d’une collaboration entre l’Asbl BRAVVO Service de prévention, le PARCOURS Street Art et la Belle Hip Hop avec le soutien de la Stib, HUB.Brussels et Infrabel, trois nouvelles fresques signées ZOUWI et SOAZ et inspirées des projets artistiques des femmes du quartier Senne s’ajoutent au Parcours Street Art de la Ville de Bruxelles.

Suite à un besoin émanant du quartier, la médiatrice sociale du quartier Senne a mis en place 15 ateliers participatifs avec des associations partenaires (Les Maisons des Enfants Les Moussaillons/Dolto, Buurtwinkel, Zoom Senior, Buurtpensioen, le projet de cohésion sociale PotiersVautours) pour sensibiliser à la thématique de la mixité du genre dans cet espace public.

L’objectif était de travailler sur l’angle de la féminisation de l’espace par le renforcement symbolique des femmes en rue. Huit ateliers de sensibilisation ont été animés par les « ambassadeurs d’expression citoyenne » et six ateliers de dessins croquis ont été proposés pour permettre aux femmes du quartier, de tout âge et de tout milieu confondu de s’exprimer librement. « Ce qui est ressorti de ces groupes de parole et de cette expression artistique, ce sont les stratégies de contournement et d’évitement du public féminin. Il existe un sentiment fort d’appartenance au quartier mais celui-ci est parfois apparenté à un contrôle social négatif. En aménageant ces espaces d’expression, nous espérons que les femmes puissent se réapproprier pleinement leur espace public » déclare Faouzia Hariche, présidente de l’Asbl BRAVVO et échevine de la Jeunesse.

Sous le viaduc de la Gare du Midi

Inspirées par ces récits, les talentueuses artistes de la Belle Hip Hop, collectif d’artistes belges, ont créé trois magnifiques fresques sous le viaduc de la Gare du Midi. Chacune représente une revendication formulée. Les femmes du quartier appellent à un changement nécessaire des mentalités à leur propos. Il s’agit d’une véritable ode à la liberté, l’entraide et la solidarité et une volonté de construire une société plus juste et plus équitable dans laquelle toutes les femmes pourraient se réaliser.

« Depuis mon entrée en fonction, je soutiens davantage de projets valorisant le travail des femmes dans le milieu du street-art. Je souhaite de cette manière contribuer à rétablir un équilibre dans le milieu culturel et dans la société en général. La place des femmes dans l’espace public pose question aujourd’hui car nos villes ont historiquement été pensées par et pour les hommes. », explique Delphine Houba, échevine de la Culture à la Ville de Bruxelles. « Nous espérons avec ces nouvelles fresques que l’art contribue à faire changer les mentalités », conclut l’échevine.