Coronavirus: trois antennes de vaccination dans des mutualités à Bruxelles

Trois antennes de vaccination seront accessibles dans les trois prochains jours dans des agences mutualistes de la Région bruxelloise, ont indiqué vendredi l’ensemble des mutualités dans un communiqué commun.

L’une d’elles, située boulevard Anspach à Bruxelles, est ouverte depuis lundi. Les organismes assureurs poursuivent en outre leur travail de sensibilisation en la matière.

Les antennes de vaccination sont accessibles à tout public sans prise de rendez-vous. « Ouvrir de nouvelles antennes de vaccination au sein même des agences permet de rendre la vaccination encore plus accessible en vue de réduire les inégalités sociales de santé », a commenté le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, qui a visité la première antenne, vendredi matin.

L’équipe des agents de prévention a en outre été renforcée. Ces personnes appellent par téléphone les Bruxellois pour les informer sur la vaccination. Cinq ETP supplémentaires seront chargés d’entrer en contact avec un public plus jeune, les 35-44 ans. Précédemment, ils visaient les plus de 65 ans, isolés et bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM).

Les mutualités ont également été appelées en renfort pour mettre en place des actions de sensibilisation dans une quarantaine d’écoles bruxelloises. « Grâce à leur intervention, le nombre d’actions de sensibilisation a pu être doublé par rapport au programme prévu initialement par la ministre de l’Education Caroline Désir », ajoutent les mutualités.