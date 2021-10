Schaerbeek: deux nouvelles salles de sport pour soutenir le sport féminin

Les amateurs schaerbeekois de danse, yoga, karaté, zumba et surtout de tennis de table ont un nouveau toit sous lequel s’adonner à leur pratique sportive. La Commune de Schaerbeek vient d’inaugurer deux nouvelles salles de sport sur l’emplacement de l’ancienne Tribune Nord du Stade du Crossing.

Pour Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics, « l’inauguration de la Tribune Nord marque la fin de la rénovation de l’ensemble du stade du Crossing, et au-delà même du site sportif, elle

illustre parfaitement la rénovation en profondeur de ce quartier de Schaerbeek qui a progressivement changé de visage ».

Plus de 750 m2 de nouveaux équipements donnent l’occasion à la commune de consacrer des espaces supplémentaires pour la pratique d’autres disciplines que les traditionnels sports de ballon (football en salle, basket, etc.). Ces espaces permettent également d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la pratique féminine du sport.

Une des salles sera entièrement dédiée à la pratique du tennis de table. La commune de Schaerbeek peut s’enorgueillir de compter sur son territoire un club très dynamique : le CTT Royal ALPA. Fraîchement de retour en Superdivision, le club pourra écrire les nouvelles pages de ses exploits sportifs dans une salle clairement conçues pour favoriser la pratique de ce sport.

Le nouveau bâtiment compte également une deuxième salle de sport flambant neuve. Doté d’un mur d’escalade de 6 m de haut idéal pour l’initiation et de miroirs de danse, cet espace de 203 m2 est déjà occupé depuis la rentrée 2021 par différents clubs sportifs schaerbeekois. La danse, la zumba et le karaté y ont déjà trouvé leur place. Ouverte en soirée pour les associations sportives actives dans la commune, la salle accueillera également en journée les écoliers des alentours.

Les deux salles porteront les noms de deux sportives d’exceptions : Chloé Graftiaux et Marieke Vervoort. Par ce choix, la commune de Schaerbeek a voulu mettre en avant l’importance des femmes dans le monde sportif. Ces deux noms ont été choisis suite à un appel à contribution auprès des citoyens de la commune. « Trop souvent, les infrastructures sportives publiques mettent à l’honneur des hommes. Pour la commune, le fait de mettre à l’honneur des femmes sportives est apparu comme une évidence tant les modèles féminins dans le sport sont inspirants tant pour les filles que pour les garçons », estime Thomas Eraly (Ecolo), échevin des Sports.

Une trentaine de noms de personnalités ont été proposés et analysés par un jury composé de membre de l’administration et de représentantes de la Maison des femmes de Schaerbeek. Les deux noms retenus sont apparus comme des évidences tant leur parcours humain et sportif était inspirant.