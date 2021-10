1.300 personnes rassemblées à la marche contre les violences sexuelles à Ixelles

Près de 1.300 personnes, selon la police, ont pris part, jeudi soir au Cimetière d’Ixelles, à une marche en soutien aux victimes de violences sexuelles, alors que des dizaines de témoignages affluent depuis dimanche concernant des viols et agressions sexuelles et visent un employé des bars Waff et El Café, situés dans le quartier.

De nombreux témoignages d’agressions sexuelles et de viols commis par des employés du Waff et du El Café, deux bars connus du quartier du Cimetière d’Ixelles, ont afflué sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir. D’après certains témoignages, au moins un barman droguerait des jeunes femmes en versant une substance dans leur verre avant d’abuser d’elles.

En soutien aux victimes d’agressions sexuelles, une marche a été organisée ce jeudi soir à Ixelles, où près de 1.300 personnes se sont mobilisées. Le cortège a démarré à 20h du rond-point du Cimetière d’Ixelles et a descendu la chaussée de Boondael, en direction de la place Fernand Cocq, aux cris notamment de « Justice nulle part, violeurs partout », «Mon corps, mon choix et ferme ta gueule», «Tout le monde déteste la police», «Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère», «Violeur, à toi d’avoir peur», avant d’arriver devant l’hôtel de Ville d’Ixelles, sur la place Fernand Cocq, où les manifestantes ont continué à entonner leurs refrains.

Aucun incident n’était à signaler à 22h, d’après la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere. La manifestation était toujours en cours à cette heure, alors qu’elle devait se disperser vers 21h30, d’après la porte-parole. Mais il semble que la mobilisation bénéficie d’une certaine indulgence, alors que certaines représentantes doivent être reçues par le bourgmestre Christos Doulkeridis.

« Le parquet de Bruxelles peut confirmer, à la suite d’informations parues sur les réseaux sociaux ces derniers jours et à des questions de la presse, que plusieurs plaintes ont été déposées pour des faits de mœurs qui auraient été commis dans le quartier du Cimetière d’Ixelles ces derniers mois », a indiqué mardi Martin François, substitut du procureur du Roi de Bruxelles et porte-parole. « Une enquête est ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces faits. Dans l’intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera fait », a-t-il ajouté.

La direction des bars Waff et El Café, situés dans le quartier du Cimetière d’Ixelles et dont un membre du personnel est visé par de nombreuses plaintes pour des viols et agressions sexuelles, a réagi jeudi à l’affaire, indiquant avoir écarté ce dernier « en attendant que toute lumière soit faite » et assurant qu’elle se portera partie civile « si les faits sont avérés ».