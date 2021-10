Réforme des rythmes scolaires: on va assouplir le système, voici les calendriers!

Sur proposition de la Ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS), le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé, en première lecture, l’avant-projet de décret sur la réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement obligatoire et dans l’enseignement artistique à horaire réduit, à partir de la rentrée scolaire 2022.

Avec un peu plus de souplesse que le principe initial de sept semaines de cours suivies de deux semaines de congé, ce qui permettra aux familles qui fréquentent deux écoles de communautés linguistiques différentes d’avoir encore 10 à 11 semaines de congés en commun sur un total de 14 à 15 semaines de congés par an.

Pour rappel, l’élément fondamental de cette réorganisation du calendrier scolaire annuel consiste à alterner des périodes de sept semaines d’apprentissage avec des périodes de deux semaines de congé. Ce modèle « 7 + 2 » est préconisé par les experts en chronobiologie dans la mesure où il confère le meilleur équilibre entre la durée des temps d’apprentissage et les temps de repos nécessaires au bon développement des enfants et des jeunes.

Dans les années à venir, l’école accueillera les élèves dès la dernière semaine d’août et organisera le temps scolaire par une alternance plus régulière des semaines d’apprentissage et des semaines de congés, jusqu’au premier vendredi de juillet.

Suivant ce nouveau modèle, les calendriers scolaires ne seront plus strictement identiques d’une Communauté à l’autre. Compte tenu des difficultés organisationnelles que ces décalages peuvent susciter dans certaines situations très spécifiques, une mesure d’assouplissement du principe « 7 + 2 » a été prévue sans pour autant fragiliser la cohérence d’ensemble du système ; cela pourra donc être « 6 + 2 » ou « 8 +2 ».

10 à 11 semaines de congés communes

Grâce à cette souplesse, les familles qui fréquentent deux Communautés linguistiques auront encore 10 à 11 semaines de congés en commun sur un total de 14 à 15 semaines de congés par an. En Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes les périodes de congés compteront désormais au moins deux semaines de repos.

Comme cela avait été convenu lors de l’adoption de la note d’orientation en mai dernier, cet avant-projet de décret contient une série de mesures d’accompagnement spécifiques à l’accueil temps libre. L’objectif poursuivi dans ce cadre par la ministre de l’Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo) est de permettre à ces temps non scolaires de prendre toute leur place en tant que troisième lieu de vie pour les enfants et ainsi jouer pleinement leur rôle pour leur bien-être, leur développement et leur émancipation.

Première étape importante

L’avant-projet de décret règle également une série de questions très concrètes découlant du changement de calendrier en matière de relations de travail et d’organisation concrète des écoles. Si certains de ces aspects sont encore appelés à évoluer au fil du parcours législatif du texte, cette approbation par le gouvernement constitue une première étape importante de la réforme des rythmes scolaires, confirmant son lancement officiel. Il sera d’ailleurs soumis très rapidement à la négociation officielle avec les acteurs de l’enseignement.

Parallèlement, un plan de communication vers les écoles, les membres du personnel et les familles, sera élaboré de façon participative avec les acteurs de l’enseignement et avec des représentants des directions, de façon à répondre au mieux aux besoins d’information de chacun.

L’objectif est de déposer le texte au Parlement dans des délais permettant un vote dans le courant du mois de mars 2022. L’avant-projet confirmera les calendriers scolaires des deux prochaines années (2022-2023 et 2023-2024) et permettra à chacun d’anticiper du mieux possible ses activités.

La révision des rythmes scolaires constitue une des réformes les plus emblématiques du Pacte pour un enseignement d’excellence pour la réduction des inégalités scolaires grâce à une amélioration des conditions d’apprentissage et de l’accès aux activités extra-scolaires.

Les calendriers

Calendrier de l'Enseignement obligatoire : 2021-2022

Rentrée scolaire : mercredi 1er septembre 2021

Fête de la Communauté française : lundi 27 septembre 2021

Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021

Commémoration du 11 novembre : jeudi 11 novembre 2021

Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022

Congé de détente (Carnaval) : du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022

Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 4 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022

Lundi de Pâques : lundi 18 avril 2022

Fête du 1er mai : dimanche 1er mai 2022

Congé de l'Ascension : jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022

Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022

Calendrier de l'Enseignement obligatoire : 2022-2023

Rentrée scolaire : lundi 29 août 2022

Fête de la Communauté française : mardi 27 septembre 2022

Congé d'automne (Toussaint) : du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022

Commémoration du 11 novembre : vendredi 11 novembre 2022

Vacances d'hiver (Noël) : du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023

Congé de détente (Carnaval) : du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023

Lundi de Pâques : lundi 10 avril 2023

Vacances de printemps : du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023

Congé de l'Ascension : jeudi 18 mai 2023

Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai 2023

Les vacances d'été débutent le samedi 8 juillet 2023.