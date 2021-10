Chèques de consommation locale: la solidarité se poursuit à Saint-Josse

L’opération « Je consomme local et solidaire à Saint-Josse » a connu un franc succès puisque plus de 13.000 chèques ont été distribués aux habitants.

Pour rappel, l’objectif de cette initiative était de soutenir le pouvoir d’achat des ménages tout en dynamisant l’économie locale en cette période de crise sanitaire, économique et sociale.

Le bourgmestre Emir Kir et l’échevin des Classes moyennes Kadir Ozkonakci (PS) sont unanimes : « Cette opération a été très suivie car elle représentait un coup de pouce tant pour nos habitants que pour nos commerçants. 300 000 euros ont été directement injectés dans l’économie locale, ce n’est pas rien en cette période de crise. Et ce n’est pas fini puisque le budget restant sera affecté aux publics les plus vulnérables identifiés par le CPAS. »

« Tout au long de cette crise, le soutien à la population a été notre marque de fabrique. Les chèques de consommation ont permis un ancrage économique local fort et un soutien direct au pouvoir d’achat des ménages. Aujourd’hui, leur parcours continue puisqu’ils permettront une aide directe aux publics les plus vulnérables que nous rencontrons chaque jour au CPAS », ajoute Luc Frémal (PS), président du CPAS