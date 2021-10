Sept personnes hospitalisées pour une intoxication au CO à Berchem-Sainte-Agathe

Sept personnes ont été conduites à l’hôpital mercredi soir pour une intoxication au CO à Berchem-Sainte-Agathe, indiquent jeudi les pompiers de Bruxelles.

La mauvaise évacuation des gaz de combustion d’une chaudière est en cause. À l’arrivée des secours, trois personnes logées au deuxième étage de l’immeuble présentaient des symptômes graves de types vertiges, nausées, vomissements, maux de tête et fatigue, tandis que quatre occupants du premier étage souffraient de symptômes plus légers. Ils ont tous les sept été emmenés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le compteur de gaz a été scellé par un technicien de Sibelga, précisent les pompiers.