Des peines de 30 et de 40 mois de prison avec sursis pour tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, mercredi, une peine de 30 mois de prison avec sursis à l’encontre d’un homme et des peines de 40 mois de prison avec sursis à l’encontre de deux autres, tous trois reconnus coupables d’une tentative de meurtre. Ils étaient poursuivis pour avoir violemment agressé un individu à l’extérieur d’une boîte de nuit, rue du Marché aux Fromages, dans le centre de Bruxelles, le 12 août 2016.

Le tribunal a confirmé le jugement rendu par défaut à l’encontre des trois prévenus en ce qui concerne la qualification des faits, mais il a fortement réduit la peine de cinq ans de prison et les deux peines de sept ans de prison qui avaient été prononcées.

Le tribunal a suivi une partie des arguments de la défense, Me Yannick De Vlaemynck pour deux des prévenus et Me Kristof Lauwens pour le dernier, en retenant que la victime a initialement interpellé à plusieurs reprises les prévenus, de manière virulente, pour déclencher la bagarre. Il a également tenu compte du jeune âge de l’un d’eux et de l’absence d’antécédents judiciaires de deux d’entre eux.

Le 12 août 2016, une bagarre a eu lieu devant une boîte de nuit du centre de Bruxelles, rue du Marché aux Fromages, entre cinq hommes et un autre. Selon les premiers, le second avait adopté un comportement déplacé vis-à-vis de leurs petites-amies respectives. Ils l’avaient alors repoussé. Puis ce dernier a cherché la bagarre dehors. Des images de caméras de vidéo-surveillance ont effectivement montré que la victime a interpellé les cinq hommes de manière virulente à plusieurs reprises et qu’elle a même sorti un couteau. Celle-ci a ensuite été poursuivie par le groupe, plaquée au sol et frappée à de multiples reprises, notamment à coups de bouteille.