Déploiement d’un plan de vaccination sur Evere

Face au succès de son antenne de vaccination, et à la demande de la Cocom, Evere continue son effort pour endiguer la propagation du Covid-19.

Après plus de 1.000 vaccins administrés en 6 jours, la commune a décidé de déployer un véritable plan de vaccination. Le plan « vaccination@1140 » se déroulera en deux phases. La première phase se déroulera dès ce vendredi 15 octobre, en collaboration avec Everecity. Trois nouvelles antennes de vaccination verront le jour ces vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre pour administrer le vaccin Pfizer à tous les Everois non vaccinés.

La seconde phase ciblera les seniors. Soucieux de leur santé plus fragile, le complexe sportif d’Evere deviendra une antenne de vaccination dès lundi 18 octobre et ce pendant deux semaines consécutives. Les +65 ans pourront y recevoir leur 3ème dose, sans rendez-vous, en présentant leur invitation. Tous les Everois qui ne sont pas encore vaccinés sont invités à se rendre dans ce centre s’ils le souhaitent.

Afin de rester solidaire envers ses citoyens, de faciliter l’accès à la vaccination et de palier à la fracture numérique, la commune proposera deux services en complément de ce plan. Via Evermob, la commune amène les personnes âgées et les PMR aux antennes de vaccination. Enfin, les Everois ne disposant pas d’outils digitaux pourront se rendre au front office de l’administration communale sans rendez-vous afin d’obtenir une copie papier de leur certificat de vaccination.

Un numéro dédié a été mis en place pour toute question : 0800/14 141.