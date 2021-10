Saint-Josse: les démarches administratives en ligne facilitées

L’Espace Public Numérique de Saint-Josse veut booster l’administration en ligne en accompagnant les habitants de Saint-Josse pour activer un compte Itsme, le Pass sanitaire, l’Irisbox régionale et l’e-box fédérale.

De plus en plus d’administrations proposent des services en ligne. Certains citoyens ont plus de facilités que d’autres avec le numérique. L’Espace Public Numérique (EPN) de Saint-Josse a décidé de mettre en place un programme d’accompagnement pour que les citoyens puissent aussi avoir accès à l’administration en ligne.

Grâce à cet accompagnement, les usagers de l’EPN 12-10 pourront :

– activer un compte Itsme, qui leur permettra ensuite d’avoir accès à leur dossier personnel auprès de nombreuses institutions publiques ou privées comme leur banque, leur fournisseur d’énergie, etc.

– télécharger leur Pass sanitaire (Covid Safe Ticket) directement sur leur smartphone ;

– accéder à leur Irisbox et ainsi obtenir sans se déplacer des documents en ligne comme le certificat de naissance, la composition de ménage, l’extrait de casier judiciaire. Ils pourront aussi effectuer en ligne les démarches pour obtenir leur carte de stationnement, etc.

– activer leur e-box fédérale, la boîte aux lettres électronique qui permet de recevoir sur une plateforme sécurisée tout courrier officiel émis par une institution publique. Cela va de l’avertissement extrait de rôle aux amendes de roulage.

« Aujourd’hui, le privé à travers la banque, la vente et le transport en ligne impose son modèle, il est grand temps que les services publics investissent aussi le numérique », déclare Philippe Boïketé (PS), échevin en charge de l’informatique et de la simplification administrative.

L’EPN accompagne chaque année près de 1.000 personnes, domiciliées majoritairement sur Saint-Josse. L’EPN 12-10 se trouve à la Rue du Mérinos 1B à 1210 Saint-Josse et est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h30 et le samedi de 9h à 13h.