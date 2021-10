C’est décidé: plus de certificat médical pour un jour d’absence au travail, mais…

Le gouvernement fédéral est parvenu à un accord sur la suppression du certificat médical pour ceux qui ne s’absentent qu’une journée, écrit la VRT ce soir. Attention toutefois, ce ne sera possible que maximum trois fois par an.

C’est décidé pour les salariés qui tombent malades : vous n’aurez plus besoin de certificat médical si vous vous absentez une journée au travail pour cause de maladie, et ceci maximum trois fois par an. On ne sait pas encore quand cette mesure entrera en vigueur.

De leurs côtés, les employeurs se montraient réticents à cette idée du fédéral. Ils craignaient qu’une telle mesure ne soit « la porte ouverte aux abus ». C’est sans doute pour cette raison que cela ne sera valable que maximum trois fois par an.

Cette mesure était sur la table du gouvernement avec d’autres réformes du marché du travail.