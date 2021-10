Une nouvelle salle des fêtes inaugurée à Anderlecht

À l’initiative de M. Wilmart, échevin des Événements, Mme. El Ikdimi, échevine des Bâtiments et Logements, et avec le soutien de l’ensemble du Collège échevinal, avait lieu samedi 2 octobre l’inauguration de la salle Java, une nouvelle salle des fêtes dans le quartier de Neerpede. Trois ans après le début des travaux, ce bâtiment flambant neuf sera la pierre angulaire d’un grand projet immobilier de près de 11 millions d’euros.

En effet, d’ici quelques années, un nouveau complexe sportif attenant à la salle des fêtes viendra compléter l’offre proposée par la Commune. Il y a près de 20 ans, la salle des fêtes de Neerpede fut vendue au RSC Anderlecht afin qu’ils puissent y développer leur centre d’entraînement.

Depuis ce jour, seule la salle Aurore située à la chaussée de Mons remplissait cette fonction. C’est pourquoi la Commune a décidé d’investir dans un site ultramoderne de plus de 1000m² afin de répondre à la demande des Anderlechtois.

La nouvelle salle Java est donc composée d’une grande scène faisant face à un parterre pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes assises mais également d’une terrasse de plus de 500m². Particulièrement moderne, le nouveau site dispose d’un grand bar professionnel ainsi que d’une cuisine complètement équipée. À l’étage, des locaux seront mis à disposition des différents établissements de la Commune, notamment pour y accueillir des activités parascolaires. Un parking souterrain de 80 places est également accessible via la Drève Olympique. Ce nouveau site sera prioritairement mis à disposition des associations anderlechtoises mais ne pourra pas accueillir d’événements privés. Il s’inscrit dans un projet qui verra, d’ici quelques années, grandir un nouveau complexe multisport. En effet, ces trois salles permettront aux Anderlechtois de s’adonner au mini-foot, au badminton et à une multitude d’autres sports.