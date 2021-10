Un plan d’action Aînés pour la Ville de Bruxelles

La Ville de Bruxelles et son CPAS ont présenté ce lundi leur « Plan aînés ». Ce plan d’action, qui arrive après un épisode pandémique extrêmement lourd pour nos aînés, entend proposer aux seniors un usage de la Ville adapté à leurs besoins tout en s’assurant qu’ils prennent part à la vie de leurs quartiers et ainsi briser l’isolement.

La Ville de Bruxelles compte 20.514 seniors (habitants de plus de 65 ans) qui représentent 11 % de la population du territoire communal. De nombreux acteurs locaux ont participé à l’élaboration de ce plan d’action, tels que les 18 maisons de quartier présentes sur le territoire de la Ville et dont la mission principale est d’assurer un service de proximité.

À travers ce plan et les actions mises en œuvre, la Ville entend favoriser l’épanouissement des aînés, améliorer leur cadre de vie et leur santé et favoriser leur participation à la vie sociale de leur commune. Une attention particulière est portée sur les besoins élémentaires des seniors à savoir disposer de canaux d’information, se sentir en sécurité dans l’espace public, participer activement à la vie sociale et culturelle tout en posant la question de soins de santé de proximité et d’un logement décent et adapté.

Parmi les axes prioritaires de ce plan, on peut notamment retrouver :

– Sécurité : service d’assistance pour les personnes âgées proposé par Bravvo (service de prévention de la Ville) dans les quartiers

– Rupture de l’isolement : poursuivre et intensifier les activités conviviales à l’échelle d’un quartier, développer le réseau d’entraide et détection des fragilités des personnes âgées

– Santé : assurer des services de santé de proximité via un renforcement du réseau des maisons médicales

– Aide sociale : favoriser le travail social envers les aînés par un partenariat plus resserré entre les Maisons de Quartier et les antennes sociales du CPAS

– Logement : continuer le développement d’une offre de logements, via le CPAS et la Régie foncière de la Ville de Bruxelles, adapté aux réalités des seniors et aux personnes à mobilité réduite

– Mobilité : faciliter le déplacement de nos aînés sur l’ensemble de la Ville, par la mise à disposition de véhicules destinés aux transports des seniors et élargir l’offre des chèques taxis

« Nos seniors ont particulièrement été touchés par cette crise sanitaire et se sont retrouvés fort isolés Ce plan d’action propose des solutions concrètes pour leur apporter une aide sur mesure dans leur vie de tous les jours et pour renouer le contact. Une ville diverse comme Bruxelles se doit de garantir la qualité de vie de ses aînés », explique le bourgmestre Philippe Close (PS).

Dans cette même logique citoyenne, un conseil consultatif des aînés de la Ville de Bruxelles a également été mis en place à la rentrée. Il a pour objectif d’encourager la participation des aînés à l’élaboration de réponses collectives aux questions sociétales et rendre effective la participation des aînés aux actions de la commune. Ce Conseil donnera aux autorités locales des avis et des suggestions sur les thèmes qui concernent les aînés : sécurité, transports, logement, maisons de repos…

« La proximité et la mixité sont les maîtres mots d’un plan qui considère les seniors comme des citoyens actifs, qui participent pleinement à la vie sociale, mais qui expriment également des besoins et des aspirations spécifiques ; nos 18 maisons de quartier jouent là un rôle essentiel. Rompre l’isolement que vivent nombre d’entre eux, favoriser l’entraide et les solidarités de quartier, mobiliser les outils de cohésion sociale à leur attention, développer une offre culturelle accessible, assurer la sérénité dans l’espace public sont autant d’aspects d’une politique locale qui vise l’autonomie d’existence des plus âgés d’entre nous. Avec ce plan d’action et singulièrement le maillage très local de nos Maisons de quartier, nous voulons nous assurer que tous les aînés puissent bénéficier de services de proximité utiles dans leur vie quotidienne et d’un cadre de vie propice en rencontres et en expériences sociales, culturelles, ludique… », indique Khalid Zian (PS), président du CPAS.

L’intégralité du « Plan d’action Aînés » est à retrouver sur le site de la Ville et de son CPAS.