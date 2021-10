Le week-end des 16 et 17 octobre, des travaux de remplacement d’un aiguillage à Alma nécessiteront une interruption de la circulation d’une partie du réseau de métro à Bruxelles. Les métros de la ligne 1 ne circuleront pas plus loin que Roodebeek, a annoncé la Stib lundi.

Des bus navettes seront mis en circulation entre l’arrêt Roodebeek et le terminus Stockel, permettant de rejoindre les stations Vandervelde, Alma, Crainhem et Stockel, au bout de la ligne 1. Les fréquences seront également renforcées sur la ligne de bus 42 et la ligne 76 sera prolongée jusqu’à Roodebeek pour compléter l’offre entre Roodebeek et Crainhem.