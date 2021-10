Manifestation climat : la Stib gratuite mais des lignes perturbées

Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Bruxelles ce dimanche 10 octobre. Afin de faciliter le déplacement en transport en commun des participants avant, pendant et après la manifestation, le réseau de la Stib sera libre d’accès (portillons ouverts et valideurs désactivés) entre 12 h et 19 h. Mais plusieurs lignes de la Stib seront perturbées.

*** ************ ** ************* ** ** **** ** **** ** ** ** *** ********* ******* **** ** **** ** *************** *** ********** **** *********** **** ** ** ********* ****** ** ** **** ****** ********** *** ** ******* ** ** ****** **** ** ****** * * ****** ** **** *** ** *** ** ** ****** ** *** **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** ** **** *** ************* ****** ******** ** ***** ***** ** **** ************ ************ ** *** ** ** ****** ** ************ *** ************* ** **** ******** ** ********** *** ***** ** ********* ** ***** ****** ** ******** ** ************* *** *** ********