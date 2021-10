Roberto Martinez devrait opérer de nombreux changements contre l’Italie

Certainement pas remis de leur désillusion de jeudi soir face à la France (2-3), les Diables ont entamé vendredi leur préparation pour leur match contre l’Italie dimanche après-midi (15h). Une joute lors de laquelle on devrait voir les habituels titulaires et les remplaçants changer leur statut respectif le temps de nonante minutes au Juventus Stadium.

Quelques instants après avoir encaissé le troisième but français, Thibaut Courtois a rapidement donné le ton de l’intérêt du match pour la troisième place de dimanche après-midi contre l’Italie. « Je ne sais même pas pourquoi on doit jouer ce match », estime le gardien des Diables. « Finir troisième ou quatrième de la Ligue des Nations, cela ne sert à rien. On va jouer ce match pour rien. Ce sera un amical et rien de plus. » Le décor est planté du côté des Diables rouges où Courtois ne sera pas le seul joueur à raisonner de la sorte.

On le sait, les calendriers des clubs et des sélections sont de plus en plus serrés et certains éléments du noyau – souvent à la demande à peine voilée de leur employeur – n’hésiteront pas à demander à Roberto Martinez de pourvoir faire l’impasse sur cette joute sans véritable saveur hormis celle de l’argent, le troisième empochant un million d’euros de plus que le quatrième (NDLR : 8 millions d’euros contre 7).

Étant donné ses dires après la défaite contre la France, Thibaut Courtois ne sera pas dans les buts contre le bourreau des Diables au dernier Euro. Il ne devrait pas être le seul cadre laissé au repos alors que le mois d’octobre sera rythmé par les championnats nationaux et les compétitions européennes.

On imagine mal que des cadors comme Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne soient présents sur la pelouse au coup d’envoi face au champion d’Europe. Cela laissera évidemment un espace d’expression aux éléments du noyau de Roberto Martinez qui ont moins souvent l’occasion de se montrer avec le maillot de l’équipe nationale, d’autant qu’Eden Hazard (lésion musculaire ?) a finalement, lui aussi, quitté le groupe vendredi soir.

Il serait assez logique que des garçons comme Boyata, Saelemaekers, Dendoncker, Vanaken, Trossard, Lukebakio, De Ketelaere et Batshuayi reçoivent du temps de jeu. Certains seront certainement présents dans le onze de base des Diables rouges au Juventus Stadium.