Plus de 2500 entreprises dissoutes à Bruxelles en 2020

Le chiffre est assez impressionnant. Plus de 2.500 sociétés ont été dissoutes à Bruxelles en 2020. Et cela s’annonce encore plus conséquent pour 2021, annonce Paul Dhaeyer, le président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Le fruit d’une lutte intense menée contre les sociétés dormantes à but frauduleux.

** ******** *** ****** ****** ********** ** **** ******* ********* ******** ** ***** *********** ***** **** ** ***** ** ******** ** ************** ** ********** ************** **** ***** ********* *********** ******** ** ********* ** ********* ********* ** *** *********** *** ********** ********* ******** ****** ** ********** **** ***** ********* *** *********** **** ***** *********** *** *********** **** **** *** ********** **** *** ****** *********** ****************** ******** ** **** ********** ** ** *********** *** ********** *** ** ********* *** ***** ******** **** ***** ********* ** ********* **** *********** *** ******* ***** **** **** ** ******** ***** ** * * *** ********** ********* ** ******* *** ************ ** *********** ** ******** ** ****** ******************** **** ************** *** ********** ********** ***** ******** ************ ** ******* ********* ** ***** ******* ** *** ************ *** ** **** *** *** ********** ************* ** ********* *** ******* ****** **** ****** ***** *********** **** ************** *** ********* ********* *** ********** ************** ** ********** ** ******** ******* ** ******* ***** ******* ** *** ********** ** ******** ** *********** ************** ** ********** ** ****** *** ****** ****** ***** ** ***** ** ** **** *** ******** *** *** ****** **** ***** ********* *********** ******** *** ** ***** ***** ** **** ******** **** *** ** *** ***** *** ********* ******** *** **** ***** ** ********** ****** ** ****** *** *** ****** *** ****** ***** ** *********** ******* ******** ** **** ***** *** *** ******** ** ********** ****** ********** *** *** ********** **** **** ******* ** ************** ************** **** ******** ********** *** *** ********** ******* ***** ****** *** **** *********** ******* *** *********** **** **** **** ******* ************ *** *** ***** *************** *************** *** ****** *********** *** ** ******************* ** **** ** ******* *********** *** ******** ** ****** *** ******** ******* *** ******* ** ***** * ******** ** ***** ***** *********** ************ *** *********** **** ** ******** **** *********** ** **** ********** ** **** **************** ** *** ** *** ******* ********** ** ****** ** ********** *************** *********** ** ******* *** ************** ** ********* ******** *** ********** ***** *** **** ******** ************* ** ******* *** ********** ** ********* *** **** *********** ***** ********* ** ** ******** **** ***** *********** **** ********** ************* **** ********** *** *********** ********* *** *********** ** ********* ****** *** ***** *********** *** ******* ********* **** ** ********* ** ****** ********* *** ********* *** ** ****** * *** ********* *********** ** ********* ** ******** ********* *** ********** ** ******* **** ** ******** ** *** **** ** **** ******** ** ******** **** ******* *** ********* ****** ******** ******** *** ** ****** *** ***** ** ********* *** ***** *** ****** *** ************ ** **** ** **** *************** ** ******* ** ** ******** *********** ** ************* ******* ******* ****** ** ******** ********** ** ******* ******** *** *** ********** ******** ** * ** * ************* **** *************** *** ******** ********** *** *** ********* **** ** ******* *** ***************** ************ *** ************ *** ** ***** ****** *** *********** *********** ** ** *** ************* ****** ****** ******* ******* ** ***** ******* ** ***** ******* ** **** ** ****** ******* ** ** ******* ***** ** ********* *************** ******** ****** ****** *************** *** ********** **** *** ** ***** **** ***** ****** *** *********** **** ********** ************************ ** ******* ** ***************** **** ********* *** ********* ** ******* *** ****************** ***** ** ****** *********** ** * * ********** ***** ** **** ** ******* *** **** ******* *** *********** **** *** **** *********** ******* ********** ** **** *** ***** ********* *********** ****** *** ********* ****** ** *** ******** ********** *** *********** ** ** ******* **** ***** ***** ********** *** ******** ******* ***** *** ******** ** ***** ********* ******* ** **** ***** ** ****** *** ********** *********** *** ** *********** ** ********* *********** ******* *** ******* ***** ******** ** ********** *** ************ ** ********* ** ********* ******* *** ********* *** ******************* ******** ******* ******** ************** ********** ** ***** ** ****** ** ******** ****** *************** *********** ** ** ************* ** **** ** ** ******* ** ** **** **** ** * * ** *** ************* ** *** ** ************* ********* *** ***** ************* ** *** ***** ** *** ************ **** *** ************** ***** ******* ****** ************ ****** *** *********** ******** **** ******** ********** ******* ******* ** ** **** ********** *** *********** ***************** *** ** ************ ********** * ****** **** *** ******** ********** ******* ** ****** ** *** ****** ******* ******** ***** ************* ** ********* ** **** ****** * * ***** ** ********* ***** ** ******** *********** *** *********** ************ ***** ************** ***** *** ** ****** ** ****** **** ***** ***** ** **** *** **** ******* ** **** ** ***** ****************** ************* ************ ** **** *** *********** *** *********** ****** ********* ** *********************