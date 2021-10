La Made in Asia fait son retour post-Covid avec un démarrage à guichets fermés

Le salon Made in Asia &YouPlay 2021 revient ce week-end à Bruxelles après plus de deux ans en raison du coronavirus, et affiche déjà complet pour les journées de samedi et dimanche, a annoncé vendredi l’organisation. Avec 55.000 billets vendus, le salon dédié à la culture pop asiatique et la culture web est le premier grand événement en intérieur à Brussels Expo depuis le début de la crise.

Concours de cosplays, concerts, stands de nourriture asiatique, bornes d’arcade et autres animations plus ou moins sportives raviront une fois de plus les fans d’animes, de manga et de culture japonaise ainsi que de jeux vidéo. Lors de l’événement simultané YouPlay, les friands de la culture web pourront également rencontrer les célèbres stars de YouTube présentes.

«Grâce aux protocoles Covid Safe Ticket et à une bonne communication des mesures d’accompagnement, la confiance envers les grands événements indoor est de retour», s’est réjouie l’organisation.

L’ensemble du programme des activités est disponible sur le site www.madeinasia.be.