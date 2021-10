Le marché annuel de Forest revient pour sa 100ème édition

La 100 ème édition du traditionnel marché annuel de Forest se tiendra ce lundi 11 octobre 2021 dès 8h du matin.

Après une année de pause forcée, l’événement tant attendu par bon nombre de Forestoises et Forestois est donc de retour pour enchanter les petits comme les grands. 100 ème édition oblige, de nombreuses nouveautés sont à l’ordre du jour. Tout d’abord, les personnes présentes auront le plaisir de retrouver les célèbres géants Pauline et Nele totalement restaurés. Ils guideront le cortège et déambuleront entre 10h30 et 12h en présence des élus locaux. Avant cela et comme la tradition le veut, une commémoration aura lieu devant le monument aux morts.

Aussi, le podium sur la place Saint-Denis, déjà présent lors des éditions précédentes, se tiendra cette année jusqu’à 21h et ce afin de prolonger le plaisir et de faire profiter un maximum de visiteurs. DJ Clemix ouvrira le bal à 13h30 et laissera ensuite la place à Magic Aldo pour un spectacle de magie qui soyez-en sûrs vous envoûtera entre 16h15 et 16h45. La programmation se poursuivra avec Mathias Bressan pour de la chanson française, The Gadjangos pour du jazz acoustique et Whocat qui vous proposera son univers « Pop, groove & mélodie ».

Une programmation particulièrement locale concoctée spécialement pour vous. Venez (re)découvrir et soutenir ces talents dont Forest regorge. Tout au long de la journée se tiendront également un marché, une brocante, des attractions foraines sans oublier le parc animalier.

« Nous nous réjouissons à l’idée de relancer le marché annuel après une année 2020 où nous n’avions pas eu l’occasion d’organiser cet événement qui compte énormément pour les Forestois. Je suis donc particulièrement heureux que nous puissions à nouveau partager ce moment ensemble et tiens à remercier l’ensemble des personnes ayant contribué à l’organisation de cette journée qui, j’en suis certain, sera une belle réussite » conclut Said Tahri (PS), Echevin des foires et marchés.