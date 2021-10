Grande roue à Poelaert: ne vous fiez pas au site de la Ville de Bruxelles!

Elle n’est plus là depuis mai 2020 si on en croit le site internet de la Ville de Bruxelles. - D.R.

La grande roue tourne maintenant sur la place Poelaert depuis de nombreux mois. On peut dire qu’elle commence à faire partie du paysage, c’est presque de l’histoire ancienne. Sauf que pour le site de la Ville de Bruxelles, c’est de l’histoire ancienne au sens premier du terme. En effet, si vous cherchez à en savoir plus sur cette grande roue, comme nous l’a expliqué récemment un visiteur wallon, vous tombez sur une page du site qui vous dit que «l’événement a déjà eu lieu» et qu’il est terminé depuis le 3 mai 2020 !