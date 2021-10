Citroen, BMW, Dacia, Fiat…? Voici la voiture préférée des Belges en 2021

Sur l’année 2021, deux modèles tiennent pour le moment la corde dans les préférences d’achat des Belges.

Ce vendredi, la FEBIAC (la fédération de l’Automobile et du Cycle en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg) a partagé son analysé du marché des véhicules au 3e trimestre 2021. Dans un contexte délicat (pandémie suvi d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs), le marché automobile s’électrifie de plus en plus. En effet, pour la première fois en Belgique, plus d’une voiture neuve sur cinq immatriculée au cours des neuf derniers mois était pourvue d’une motorisation électrifiée.

Dans ce rapport, la FEBIAC actualisé également les chiffres des modèles de voiture les plus populaires en Belgique sur l’année 2021. Dans le trio de tête, on retrouve la Hyundai Tucson en troisième position (6.203 unités vendues), la Volvo XC40 en deuxième position (7.377 unités vendues)… et la Citroën C3 qui récolte le plus de ventes (7.403 unités). Reste à voir si la marque française gardera son leadership jusqu’à la fin de l’année.

Le classement complet

Le classement en Wallonie

Le classement des carburants

Autre indicateur important, le type de carburant choisi. Car si la Citroën C3 est la voiture la plus vendue en Belgique, c’est essentiellement en… Essence !