Saint-Josse envoie ses redevances de stationnement via l´e-box fédérale

Les redevances envoyée via l’e-box. - D.C.

Après la reprise en interne de la gestion du stationnement (2019), l’adoption d’un nouveau règlement stationnement, le renouvellement de son parc d’horodateurs, la généralisation du paiement électronique et la délivrance électronique des cartes de riverain, Saint-Josse poursuit la modernisation de sa politique de stationnement avec l’envoi des redevances sur l’e-box des particuliers et des entreprises.

Depuis le 1er octobre, les redevances de stationnement établies sur le territoire de Saint-Josse seront également envoyées sur l’e-box des particuliers qui disposent d’un numéro de registre national et l’e-box des entreprises qui disposent d’un numéro BCE. L’e-box fédérale est une interface sécurisée qui permet de consulter et de gérer les documents délivrés par les institutions publiques.

Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre le Service Public Fédéral BOSA, la Commune de Saint-Josse et son partenaire en solutions informatiques, la société Inforius.

Les citoyens et les entreprises qui ont activé leur e-box ne recevront plus par voie postale les courriers relatifs à leur redevance de stationnement. Les différents courriers de notification (invitation à payer, rappel 1 et 2, mise en demeure) arriveront directement sur leur e-box. Ils en seront avertis par mail.

Les citoyens et les entreprises qui n’auront pas activé leur e-box continueront à recevoir les différents courriers de notification par voie postale. Si toutefois, ces derniers décidaient d’activer leur e-box, ils y retrouveront toutes les redevances non-clôturées depuis le 1er janvier 2020.

« La numérisation du recouvrement déchargera nos agents des tâches les plus prenantes, davantage de temps sera ainsi consacré aux citoyens en difficulté », déclare Philippe Boïketé (PS), échevin du stationnement et de la simplification administrative.