Livraison de matériel dans les maisons de repos bruxelloises en vue de la 3e dose

Iriscare, l’organisme dédié à la protection sociale en Région bruxelloise, a effectué au cours de la semaine l’une de ses plus grosses livraisons de matériel aux maisons de repos et résidences-services, indique-t-il vendredi. Cela en vue de préparer l’administration de la 3e dose du vaccin anti-covid. Un stock stratégique d’un demi-mois d’équipements de protection a également été livré.

En tout, plus de 100 palettes de matériel, soit plus de 2 millions de produits uniques différents, ont été distribuées dans les 19 communes de la capitale via les autorités locales. Pour se faire une idée, il s’agit de quelque 70.000 masques FFP2, plus d’un million de gants, 1.600 seringues, ou encore environ 500.000 masques chirurgicaux.

Le 22 septembre dernier, un accord avait été trouvé au sein de la conférence interministérielle (CIM) santé pour permettre une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour tous les résidents en maisons de repos en Belgique.