Etterbeek: «What the foot?!» expose le football au féminin

Dans le cadre de l’Automne des solidarités, Etterbeek propose en exposition le projet « What the Foot » du collectif Huma. Il conjugue sport populaire et photographie de qualité au féminin en transmettant un message fort pour plus d’égalité transmis par ces footballeuses du monde entier. Du 1er octobre au 30 novembre, l’exposition sera visible dans plusieurs lieux emblématiques de la commune.

Le football amateur constitue encore et toujours un formidable langage universel pratiqué par des millions d’adhérents dans le monde. Et des femmes, aux quatre coins du continent, veulent s’affranchir des codes selon lesquels le foot est avant tout une affaire d’hommes. En pratiquant ce sport, elles choisissent ainsi une réelle voie d’émancipation. L’exposition photo « What the foot ?! » du collectif Huma explore le rapport des femmes au foot comme vecteur d’empowerment et d’égalité avec des reportages qui traversent les continents (Inde, Belgique, Palestine, Côte d’Ivoire, Mexique, etc.) à la rencontre de femmes qui prennent la société à contre-pied et, en filigrane, des hommes qui les soutiennent.

La commune d’Etterbeek a décidé de rendre cette exposition accessible à tous les Etterbeekois en la proposant à travers quelques lieux emblématiques de la commune (Place Jourdan, Place Saint-Antoine, Place Saint-Pierre, Place du Roi Vainqueur et devant la Maison communale).

« J’espère qu’elle permettra à un maximum de citoyens de profiter du superbe travail du Collectif Huma et peut-être même de susciter quelques vocations footballistiques », déclare l’échevin de la Solidarité Internationale Karim Sheikh Hassan (Ecolo). Elle y restera du 1er octobre au 30 novembre.