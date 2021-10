Anderlecht pleure le départ d’Yves Capaert, figure historique du sport

Yves Capaert tenait un club de judo où il acceptait tous les enfants, même ceux qui n’avaient pas les moyens de payer. Les habitants se souviennent d’un individu qui faisait un travail social fondamental.

C’est avec une grande tristesse qu’Anderlecht a appris le décès jeudi matin d’Yves Capaert, figure historique du sport dans la commune, particulièrement dans le quartier de Cureghem.

Yves Capaert est un homme qui a consacré sa vie aux jeunes et à la cohésion sociale. « Il était de ceux qui tendaient la main aux autres et qui avaient toujours une attention pour les enfants et les familles qui étaient dans l’entourage de son club de judo du Neko. Une sincère bienveillance à l’égard d’autrui pour amener les jeunes à se dépasser et voir de nouvelles perspectives dans leurs vies », se souvient Julien Milquet (cdH), échevin des Sports et de la Cohésion sociale. « Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances au club et à sa famille. »

Un hommage lui sera rendu lors de la prochaine cérémonie des Mérites sportifs pour l’ensemble de son œuvre et de son engagement humain pour les autres et avec les autres.