L’Europe renonce à bâtir la plus haute tour de Bruxelles au 130, rue de la Loi!

Ce qui devait être la plus haute tour de Bruxelles (165 mètres) et comprendre pas moins de 200.000 m² de bureaux au 130 rue de la Loi ne sera pas construit. La Commission européenne a en effet renoncé au «mammouth» qu’elle voulait construire dans tout l’îlot qu’elle possède entre la rue de la Loi et la rue Joseph II. À la grande satisfaction des diverses associations qui s’étaient mobilisées contre ce projet.

******* *************** *** ***** ******** *** ** **** ******************* ** **** ** *** ******* ** **** *** ****** ***** ********** **** ********* **** ** *** ** ******* *** ** ********* ***** **** ** *** ** ** **** ** **** *** ******* ** *********** ********* ****** **** ********* ***** ********* ** ********** ** ********** ***** ** *** ******** ** ******** ******** ******* ***** **** ** ********* **** *** ** ***** ******** ** **** ***** ** ********* *** **** *** ******** ** ***** **** *** ********* **** ******* ** ****** *********** *********** ****** ** *********** ** ******** ********** ** ******* **** **** ***** ************* **** *** ******* ***** ****** ** ***** ***** ** ******** ********** ***** ********* ************** *** ** ** **** *** ** *** ** *** ****** *** ** ********* *** ***** ****** ************ ********** ****** ** ** ********** **** ** * ******* ** ****** ***** **** ****** ** ********** *********** ******* **** ************ ** ******* ****** **** **** ****** ** ********** ** ******* **** ****************** ****** ******* ** **** ** *** ******** ********** ***** *** ******** ** ****** ********** ** ****** **** ********** *** ****** ** ************* **** ********* *** ********* ** ******* ** ***** *** ******** ******* **** ** ******* ** ******* ************* ** ** ** ** ************* ********************** ** ********** *********** * ********** ************** ** *************** ******** ** *********** ** ************ ********** ** ********** ***** *********** *************** *** ************ ** ** ******** ********* ** ** *********** *** ** ******* ** ******* ** *** ** ************* ** ********* **** *** ******* ** ***** ** ******** ** ********* *** ******** ********** **** ** ********* ****** *** ********** *********** **** ** ******** ********* ** *** ********* *** *********** ************* ******* ******* ******** *********** ***** ********* **** ** ***** ********* **** *** ******* *********** *** *** **** ****** ** ***** ** * * ******* ** ************* *** ** ** *********** ** ******* ** ********* ******** ******* **** ** ******** ********* ********* ** ****** *** ********* ************ ** ****** ***** ** ******* **** *** ***** ** ****** *************** *********** ** ******** ** ********* **** *** ********** ** ********** **** ** ********** *** ******** ******** ********** **** ****** ********** *** ** ******* **** *** ******** **** **** ***** ** ****** **** *** ** ****** *** **** ******** ** ***** ** ** *** ****** *** **** ******** ** ************** **** ** ******* ************* ***** ***** *** ********* ** *** ************ *********** ******* **** *** ***** ***** ******** **** ** ******** ** ****** ** *********** ********* ** ****** ** ******* ********* ***** ** ** *********** ****** *** *** ***** *** ******** *** ********** **** ********* ** ** ********** *** ** ******* ** ******* *** ********** ** ******** ****************** ** ****** ** *************** ** ******** ******** ****** *** *** ************ *** ******* ******** ** ******** **** ******** ************ ** ** ******* ********** ** ******* ** *** *********** ******** ************ ********** *** ** ******* *** ** ***** ***** ******** ******* ** ******* * ****** ** ****** ********* **** ********** ** ***** ** ****** ******* ****** ** **** **** ********* **** ** ** *** ** ** ***** ** ****** **** ******** ** ****** ** ************ **** *** ** **** *** ****** ** ******************