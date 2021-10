L’homme qui a jeté un coktail Molotov sur le parlement condamné à 25 mois de prison

L’homme qui avait jeté un cocktail Molotov sur le parlement fédéral en juillet 2020 a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 25 mois de prison, assortie d’un sursis probatoire.

Le jour des faits, le 27 juillet 2020, vers 13h30, une patrouille de police gardait à l’œil cet individu à l’allure suspecte qui déambulait devant les portails du parlement fédéral. Les agents ont eu la surprise de le voir lancer un cocktail Molotov en direction du bâtiment. Le projectile est tombé devant la clôture et a endommagé quelques voitures. Pieter V. a encore eu le temps de prendre une photo et de la poster sur Twitter en commentant: «ça aurait pu être plus convaincant».

Le matin même, le prévenu avait annoncé ses intentions sur le réseau social, en expliquant les motifs. Pieter V. dit avoir voulu sanctionner le pouvoir politique pour sa mauvaise gestion, à ses yeux, de la pandémie, mais également en raison de frustrations liées à sa vie privée. Le traitement de la leucémie de sa fille avait dû être interrompu en raison du contexte sanitaire.

Devant le tribunal, il a ajouté que son acte avait également été motivé par d’autres raisons personnelles. «Mon ancienne partenaire entretient une relation avec un membre des Hell’s Angel», a-t-il exposé. «Nos enfants paradent désormais souvent en compagnie d’hommes armés. J’ai saisi les services judiciaires plusieurs fois mais n’ai jamais été entendu».

Depuis quelques mois, le prévenu a retrouvé du travail et sa situation s’est stabilisée.