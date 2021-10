L’homme armé signalé sur le campus d’une haute école de Courtrai a été interpellé!

La police a mené une importante opération de recherche sur le campus courtraisien, après avoir reçu un appel jeudi matin. Un étudiant disait avoir vu un homme descendre d’un bus, à Vives, avec un objet ressemblant à une arme à feu.

Le parquet connaissait l’identité de l’homme. « Il n’y a jamais eu de menace concrète avec l’arme à feu », avait indiqué la division Courtrai du parquet de Flandre-Occidentale. « Sur la base de ces informations, la police est arrivée sur les lieux pour boucler le site et mettre en place un périmètre de sécurité. »

« S’il vous plaît, n’en faites pas un Jürgen Conings »

La famille du suspect, un jeune homme de 18 ans qui souffrirait de problèmes psychologiques, avait témoigné chez nos confrères flamands du Nieuwsblad. « Il est un peu perdu en ce moment. […] Mais je ne pense pas qu’il fera quoi que ce soit. Ce n’est pas un mauvais garçon. Il est peut-être instable, mais à notre connaissance, il ne fait jamais de mal à personne. S’il vous plaît, n’en faites pas un Jürgen Conings », explique-t-elle.

« J’espère qu’il ne fera rien de mal et qu’il va se rendre »

« Nous n’avons aucune idée de l’endroit où il serait en ce moment. Aucune idée de pourquoi il a rejoint ce campus non plus. Autant que je sache, il n’a rien à voir avec ce campus. À propos de cette arme dont ils parlent, nous n’en avons aucune idée. Il n’a pas parlé d’armes à feu. […] On ne peut qu’espérer une bonne issue. J’espère qu’il ne fera rien de mal et qu’il va se rendre. »

Le suspect portait une veste à capuche bleu foncé avec une bande jaune, ainsi qu’un pantalon d’entraînement noir et des baskets. Ce jeudi, on apprend via nos confrères du nord du pays que le jeune homme a été interpellé à Avelgem. Les mesures sont levées.

Selon Het Laatste Nieuws, le jeune homme a été interpellé par les Unités spéciales lors d’une perquisition. Il avait été vu quelques minutes auparavant près d’une école à Avelgem. Il a tenté de prendre la fuite.