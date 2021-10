Le gouvernement bruxellois adopte définitivement le PAD Heyvaert

Le gouvernement bruxellois a approuvé définitivement, ce jeudi, en troisième et dernière lecture, le plan d’aménagement directeur (PAD) pour le quartier Heyvaert. Ce plan développe une vision d’évolution du quartier, conformément aux objectifs environnementaux et urbains que la Région bruxelloise s'est fixée. Le PAD Heyvaert est le troisième à être adopté définitivement, après celui des anciennes Casernes d’Ixelles (usquare.brussels) et du PAD Gare de l’Ouest.

