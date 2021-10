Place de Brouckère: le kiosque rouvert avec glaces et chocolat de Laurent Gerbaud

Avec le soutien de la Ville de Bruxelles, le kiosque installé place de Brouckère a trouvé un nouvel occupant. Le collège échevinal a en effet approuvé la reprise de La Fermerie par Woodpecker, géré par Laurent Gerbaud et Gregory Marlier.

« Comme annoncé lors de l’appel d’offres en mars 2019, nous souhaitions proposer un commerce représentant l’alimentation saine, artisanale et de saison afin de diversifier l’apport commercial sur le piétonnier », se réjouit L’échevin Fabian Maingain (DéFI), en charge des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles. « C’est avec un grand plaisir que Woodpecker relève le défi en proposant un concept qui respecte la politique commerciale durable prônée par le collège avec des produits locaux et faits maison », ajoute Gregory Marlier, le gérant de Woodpecker.

Au menu, il y a des glaces artisanales, en partenariat avec le gérant et chocolatier Laurent Gerbaud, des gaufres et des gâteaux faits maison, des cafés bio, des bières bruxelloises de la Brasserie de la Senne, ainsi que des thés et limonades faits maison. Le tout, servi dans des contenants zéro déchet (gobelets et plats consignés, par exemple). À noter également, qu’ils utilisent des produits de saison pour leurs préparations.

Rappelons que le but premier de ce kiosque est de ramener un peu de nature sur la place De Brouckère. Son design contribue à l’embellissement de la place et augmente la valeur paysagère des bâtiments historiques des environs. « C’est un petit Woodpecker urbain, un peu new yorkais à la belge avec de la nourriture et des encas artisanaux de qualité », conclut Gregory Marlier.