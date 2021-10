Des perturbations sur les routes à Anderlecht: voici pourquoi!

Ce mercredi 6 octobre, des perturbations dans les transports en commun et un trafic automobile intense sont à déplorer à Anderlecht.

Ceux-ci sont la conséquence de différents chantiers entamés par la Stib et la Région dans la rue Wayez mais également par une intervention de Sibelga sur la chaussée de Mons. En raison des travaux effectués par la Stib et la Région dans la rue Wayez, les trams 81 sont remplacés par des T-bus entre les arrêts Albert I et Marius Renard.

Ceux-ci contournent les travaux via la chaussée de Mons, le rond-point Verdi et l'avenue Gounod jusqu'au rond-point du Meir. Cependant, suite à l'incident survenu avenue Gounod et les maisons qui ont dû être étayées en urgence depuis une semaine, tous les bus circulant normalement sur l'avenue Gounod (T-bus 81, 49, 74, 810) sont détournés via le boulevard Théo Verbeeck. Ce qui entraîne un allongement des temps de trajet.

Par ailleurs, une intervention de Sibelga a également lieu sur la chaussée de Mons à hauteur de la rue Bronze, afin de raccorder la nouvelle brasserie Brussels Beer Project aux réseaux (électricité et eau). Le trafic y est actuellement fortement perturbé. Ce chantier de Sibelga devait en principe se terminer le 24 septembre mais n’a pas pu être terminé à temps. « Nous recommandons aux automobilistes d'éviter ce tronçon pendant les prochains jours. La circulation devrait revenir à la normale en fin de semaine. La combinaison de ces chantiers avec des incidents ou retards imprévisibles cause aujourd’hui d’importants désagréments en terme de mobilité sur Anderlecht. A la demande de la Commune, tout est mis en œuvre avec les maîtres d’œuvre de ces chantiers pour limiter l’impact sur le trafic et garantir un retour à la normale rapide », peut-on lire dans un communiqué de la commune.