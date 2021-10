Covid Safe Ticket : les bourgmestres réclament plus de clarté

À quelques heures de la commission Santé où sera présentée l’ordonnance d’extension du Covid Safe Ticket (CST) aux députés, la conférence des bourgmestres réclame des règles claires.

La Conférence des bourgmestres, ce mercredi matin, a demandé à l’unanimité, que la Cocom adopte, en matière de Covid Safe Ticket, des règles claires afin que le contrôle et la vérification de ce dernier puissent être aisément réalisés.

Par ailleurs, les bourgmestres souhaitent que le contrôle du Covid Safe Ticket puisse être réalisé par tout membre du personnel communal (ou apparenté tel que le personnel des ASBL communales) et ce afin de pouvoir assurer au mieux la mise en œuvre concrète de l’ordonnance à venir.

Enfin, la Conférence estime qu’il appartient à la Cocom de fournir aux communes les moyens financiers et en personnel nécessaires et suffisants pour permettre la mise en œuvre sur le terrain des mesures qui auront été décidées, et ce plus particulièrement quant aux contrôles à effectuer à l’entrée des homes, la Cocom restant responsable de la stratégie globale.