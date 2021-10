La société Protection UNIT lance une campagne de recrutement: 300 emplois à pourvoir!

Le Groupe Protection UNIT, acteur majeur des services dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, annonce une importante campagne de recrutement destinée à soutenir sa croissance. La société souhaite intégrer immédiatement 300 nouveaux agents au profil expérimenté pour renforcer ses positions à Bruxelles et développer son offre en Flandre et en Wallonie. Cette ambitieuse campagne de recrutement vise à répondre aux besoins croissants de ses clients dans de nombreux secteurs d’activité tels que les centres hospitaliers, les ambassades, les universités ou bien encore les sites industriels.

« Notre groupe continue son développement, particulièrement en Région bruxelloise, porté par l’acquisition de nouveaux marchés. Pour servir toutes les demandes de nos clients, dans le respect des critères qualité qui font notre différence sur le marché, nous cherchons de nouveaux agents immédiatement opérationnels. Dans un marché de l’emploi et du recrutement en pleine relance, nous savons que certains profils spécifiques sont très recherchés, voire pénuriques. Nous voulons attirer chez nous les meilleurs talents à qui nous proposons une grande liberté de mobilité fonctionnelle et géographique. Rejoindre Protection UNIT, c’est l’opportunité d’évoluer dans un cadre dynamique et collaboratif, où le partage et l’innovation sont les maîtres mots. Tout au long de leur carrière, les compétences et l’engagement sont valorisés », explique Nicolas De Angelis, Deputy CEO.

« Les agents sont la source même de notre réussite, de par leur savoir-faire et leur diversité. C’est pourquoi notre politique de recrutement est un axe majeur de notre stratégie car elle permet de donner du sens, de développer et de fidéliser les meilleurs talents dans chacun de nos métiers mais aussi de les accompagner dans le développement de leur potentiel car les opportunités d’évolution et de mobilité interne au sein de l’entreprise sont nombreuses », ajoute Louise Fortemps, directrice des Ressources Humaines.

LES PROFILS RECHERCHÉS

Parmi les profils recherchés, on retrouve : des agents de gardiennage (Bruxelles), des agents de gardiennage bilingue fr/nl (Bruxelles), des agents de gardiennage armés (Bruxelles) et des opérateurs centrales d’alarmes (Bruxelles et Brabant wallon).

Vous souhaitez rejoindre Protection UNIT ? Rendez-vous sur jobs.protectionunit.com