Anderlecht: des aides supplémentaires du CPAS pour les jeunes touchés par la crise

À l’heure actuelle, la précarité touche de nombreux jeunes et étudiants. Depuis la crise sanitaire, ce phénomène s’est malheureusement accentué. Face à cette constatation et suite à la mesure « Zoom 18/25 », le CPAS d’Anderlecht octroie des aides supplémentaires aux jeunes touchés par la crise.

Pertes de revenus, isolement affectif, difficultés psychologiques… Les conséquences de la crise sont nombreuses et ne cessent d’affecter les jeunes. Pour faire face à cette problématique et à l’initiative de son Président, Mustapha Akouz, le CPAS d’Anderlecht propose de multiples aides pour les jeunes et pour les étudiants anderlechtois.

Les aides proposées sont variées et personnalisées. Une enquête sociale est réalisée par le CPAS afin d’identifier les besoins du jeune ou de l’étudiant et s’assurer qu’il ou elle remplit les conditions. Il est possible de disposer d’un soutien au niveau de la mobilité (prise en charge de l’achat d’un vélo, abonnement, Pass Train Youth Multi…), du logement (participation financière pour le loyer et les factures), du bien-être psychologique (prise en charge financière de 8 consultations) ou encore de l’alimentation.

Les jeunes et étudiants qui souhaitent obtenir ces aides sont invités à contacter le CPAS d’Anderlecht par e-mail à l’adresse contactcenter@cpas-anderlecht.brussels, par téléphone via le contact center au 0800/35241 ou via leur assistant social.