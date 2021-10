«Docteur Idéologie» appelle les réseaux sociaux au calme via son avocat

L’avocat de Docteur Idéologie, accusé de violences conjugales par son ex-compagne, la danseuse belge Jeny Bosenge, appelle ce mercredi les réseaux sociaux à stopper le lynchage médiatique opéré sur son client. Dimanche passé, la danseuse et influenceuse belge a publié un long texte où elle décrit les violences physiques et psychologiques qu’elle aurait subies au cours de sa relation avec Bryan Bule, l’influenceur et humoriste bruxellois.

********** **** ****** ** *********** ***** *** ***** ******* ***** *** ********* ** **** *** ****** ** *** ************ ** ******** ** ******** *** *** ***** ** ***************** ******* ** ****** ****** ********** ** ********** ******************* ********** * * ************ ** ************ ** ****** ************** ** ** ****** ** ******** ** ** *********** ** ************ ** *** ****** *** ** **** **** *** ******* ** **** *** ******** ******** ** **** *** **** ***** *************** ************** ****** ******* ** ****** ** ** *********** ** ** *** **** ** **** ** ******* ******* ****** ** ******* ***** *** **************** ******** ** *********** Lire aussi La danseuse et influenceuse bruxelloise Jeny Bosenge frappée par son ex-mari *********** ***** ** ********* ************* *** **** ****** *** ****** ** *** ****** **** ********* **** ** ******* *** ******* ******** ****** **************** *********** *********** ************* ** ** ******* ****** ** ******* *** ****** **** ******** **** *** ******* *** *** ******** ******* *** ** ****** ** **** ******** *** ****** *** ******** ********* ********* **** **** ****** **** *** ****** **** *** ** ******* *** ******** ******* ** ****** ** ****** ** ****** *** ********* **** ********** *** ***** ***** ****** ******* *************** ******** *********** ********** ******* ******* *** ***** ****** ******* ******** ******* ********* *** ****** ******* ****** ********** ******** ** ***** ******** *** ** ****** ** ******** ** ******** **** ** *** ****** ***** *** ***** ** ***** ** ********* ********************* ************** ************ **** *** **** ** ****** ** *** ******* ***** ******* ** ** ********* *** ** ******* ************* *** ********* ** ****** ******** **** **** ****** ** ******* *** ***** ** ****************** ******* ** ****** ****** ******** ******** ** ******** ** ************ *********** **** ******* *********** *** *** ******** ******* *** ********* ********* ****** ****** ** ***** ** ** ******** **** ***** ***** ***** ******* *********** *** ************ ********* ******** ****** ****** ** ********** ******** ********** *** ************ *** **** ******* ****** *** ****** ******** ** ******** ** ****** ** ******** ********** ****** **** **** ** ************* ***** ************ ****** ** ********* **** ** **** ******* ******** ** ****** **** ******** ********** ********* ********** ** ******** ********** ****** *** **** *** ******** ***** **** ** ******* ***** **** ** ** ********* *** ***** ***** **** *** ******** ***** **** ** ******* ***** **** ** ***** ** *********** ** ** ** ********** ***** **** ** ****** ** ****** ****** ** **** *** ****** ***** ********** ** ************** ********** ** **** ** ***** ** ******* ***** *** ***** ****** ** ** ********** ** ****** ** ***** ******** ** *** ** *********** *** ************ ************** ***** ******* **** ** ***** ** ** ************ ** ***** ******** ***** ********* ** ** *** ***** ************************ ** **** **************** *** ************* ******** ** *** *********** ** ******* ******** ***** ***** ** **** *** **** ******** ***** ***** *** ************* ********** *** ****** ** ****** ****** ******* ************* ************ ****** ****** *** ******** ** *** *********** ** ***** ******* ******** ** ******* **** ****** ***** ** ******** *** *** ******