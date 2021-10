Made in Asia à Brussels Expo: déjà complet samedi

L’événement de pop culture asiatique, Made in Asia, organisé les 8, 9 et 10 octobre – et son festival dans le festival, YouPlay, axé sur la culture internet et YouTube – est le tout premier grand événement intérieur de Brussels Expo après la longue pause due au Covid.

Les salles et les équipes d’organisation d’événements rapportent que des dizaines de milliers de personnes montrent un étonnant regain d’intérêt pour les grands événements, ce qui conduit même à des journées à guichets fermés.

La vente de l’ensemble des tickets pour la journée du samedi du festival Made in Asia 2021 démontre que les visiteurs retrouvent le chemin des palais de Brussels Expo. Avec 40.000 tickets vendus pour l’événement au moment où nous écrivons ces lignes, et un samedi « sold-out », il est évident que les grands événements en intérieur font leur retour.

Ce regain d’intérêt a été renforcé par une communication claire et une gestion de crise efficace concernant les mesures Covid, et plus particulièrement le Covid Safe Ticket. Dès que ces règles ont été fixées, les visiteurs ont été rassurés et les ventes de tickets ont atteint des sommets inégalés avant le Covid.

« Nous sommes ravis de constater que ce festival asiatique – et le secteur de l’événementiel dans son ensemble – a la confiance des visiteurs », déclare Dirk Van Roy, CEO de l’organisateur d’événements Easyfairs, l’entreprise derrière Made in Asia & YouPlay. « Grâce à une communication claire sur les mesures du Covid Safe Ticket, une gestion de crise adéquate et un programme d’activités ludiques, nous pouvons une fois de plus garantir le confort de l’expérience événementielle que les gens connaissent, recherchent et apprécient. Nous sommes convaincus que des événements comme celui-ci peuvent être organisés en toute sécurité. Et apparemment, les visiteurs sont du même avis. »

« Made in Asia est le premier grand événement prenant place à Brussels Expo depuis la réouverture du secteur suite aux différents lockdowns dus au Covid-19. Nous sommes plus qu’heureux d’accueillir plus de 40.000 visiteurs dans nos locaux ces 8, 9 et 10 octobre 2021. Nos palais ont été équipés l’année dernière de la dernière technologie UVC afin d’assurer un environnement sûr à nos visiteurs », déclare Denis Delforge, CEO de Brussels Expo.

Ce week-end, toutes les communautés fans de pop culture asiatique pourront enfin se retrouver et célébrer leurs passions dans un environnement sûr et dans un univers magique à Brussels Expo. Le festival Made in Asia & YouPlay se tiendra les 8, 9 et 10 octobre 2021 à Brussels Expo. Il sera axé sur les mangas, les animes, les cultures japonaise et asiatique, les stars de YouTube, les jeux vidéo et autres phénomènes de la pop culture.

La prochaine édition aura lieu les 4, 5 et 6 mars 2022.

Tickets et informations : www.madeinasia.be