Etterbeek: des agents communaux aident les seniors à installer l’appli «CovidSafe»

Le collège a approuvé la mise en place de deux demi-journées de permanence, tous les mercredis de 14 à 16 heures et tous les vendredis de 9 à 11 heures, du 4 octobre au 17 décembre, à la maison communale.

Concrètement, des travailleurs sociaux du service de proximité Contact Plus accompagnent les personnes de plus de 65 ans dans l’installation de l’application CovidSafe sur leur smartphone. Une aide précieuse quand on sait que le « Covid Safe Ticket » sera rendu obligatoire à partir du 15 octobre prochain dans toute la Région bruxelloise. Un pass sanitaire qu’il faudra montrer si l’on souhaite participer aux activités des différents secteurs concernés (horeca, centres culturels, salles de sport…).

« Via ce service d’aide aux personnes âgées, la commune d’Etterbeek souhaite lutter contre la fracture numérique et accompagner les seniors vers plus de liberté dans leur quotidien fortement marqué par le contexte sanitaire », expliquent de concert le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) et l’échevine de l’Action sociale Maryam Matin Far (MR). « Une fois l’application CovidSafe installée sur leur smartphone, les seniors pourront ainsi montrer patte blanche lorsqu’ils se rendront, par exemple, au restaurant, au musée ou dans un établissement de soins ».

Par ailleurs, les autorités communales tiennent à préciser que les travailleurs sociaux de Contact Plus, à savoir des assistantes sociales et des coaches, sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité des données personnelles. Enfin, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les permanences avec les équipes du service Contact Plus pourront être prolongées en 2022, si nécessaire.