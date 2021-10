Uccle lance son Assemblée citoyenne pour le Climat

La commune d’Uccle s’est engagée à mettre en place un plan climat pour diminuer de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, une étape indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour atteindre cet objectif avec les habitants, le conseil communal a voté ce jeudi 30 septembre le règlement de l’Assemblée citoyenne pour le Climat.

C’est une première pour la commune puisque l’assemblée sera composée par tirage au sort. Sur un total de 30 membres, 20 seront directement tirés au sort. Un appel à candidatures est lancé pour compléter les 10 places restantes. Il suffit d’avoir au moins 16 ans et de vivre ou travailler à Uccle pour candidater. Dans le cas où plus de 10 candidatures sont déposées via l’appel à candidatures, un tirage au sort sera réalisé parmi les candidatures reçues.

L’Assemblée aura pour mission de proposer un maximum de 15 actions à intégrer dans le futur plan communal qui en comptera une trentaine dont 3 concerneront le CPAS. Les citoyens se réuniront 7 fois entre janvier et juin 2022, accompagné par un bureau d’étude, des experts invités en fonction des thématiques et les fonctionnaires communaux. Un jeton de présence par réunion est prévu.

« Le tirage au sort nous a semblé être un bon moyen pour toucher des personnes qui ne participent habituellement pas aux réunions organisées par la commune. C’est très important parce que l’enjeu climatique est urgent et concerne tout le monde : nous ne sommes pas égaux et égales face à celui-ci, même à Uccle » explique l’échevine du climat, Maëlle De Brouwer (Ecolo).