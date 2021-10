Avec Parcours 1190, l’art s'impose dans tout Forest !

Du 7 au 10 octobre 2021, Forest accueille un parcours d’artistes riche en couleurs et diversité. « Le sud de Bruxelles sera plus que jamais le lieu où il faut être », s’enthousiasme la commune.

112 plasticiens, lieux tiers, centres d'art et galeries domiciliés et/ou actifs dans le pays ouvriront leurs portes pour un rendez-vous intime et chaleureux dans leur studio ou leur espace d'exposition. 11 galeries et centres d'art unissent leurs forces pour la première édition de la Gallery Night 1190. Environ 90 artistes exposeront dans leurs propres ateliers ou dans l'un des 12 espaces d'exposition collective, ce qui permettra de découvrir des perles dans tous les coins de la commune.

Enfin, pendant l'événement, de nombreuses activités en plein air auront lieu dans les différents quartiers de Forest, devant et entre les différents lieux participants, sous le dénominateur Parcours Publiek.

Charles Spapens (PS), échevin de la culture, se réjouit de pouvoir à nouveau organiser ce parcours à Forest. « En effet, c’est toujours un moment unique ou se mélange tant les professionnels que les amateurs pour offrir aux Forestois un concentré de ce qui se fait tout au long de l’année dans la commune. »

Carte du parcours. - D.R.

Esmeralda Van den Bosch (Groen), échevine de la culture néerlandophone, est ravie que toutes les galeries et centres d'art de Forest participent à la Gallery Night. « Les amateurs d'art du monde entier viennent déjà régulièrement à Forest pour voir leurs collections. Avec Parcours 1190 nous mettons en valeur la forte présence de l’art contemporain dans le sud de Bruxelles. »

Le parcours aura lieu du 7 au 10 octobre. Pendant tout le week-end, le BRASS, Bubble 'n' Squeak, Melissa Ansel, Tram{e}, Galerie de LÔ et The Palm Beach Art Gallery seront également de nouveau ouverts au grand public.

Pour aider également les visiteurs moins mobiles, la commune proposera un service de tuktuk entre l’Avenue Van Volxem (à la hauteur du WIELS) et les points les plus éloignés (vendredi : Rue de l’Eau et Meyerbeer / weekend : Place Saint Denis et Altitude 100).

Le programme détaillé se trouve sur le site parcours1190.be.