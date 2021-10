La police Bruxelles-Midi découvre 5.000 plants de cannabis à Charleroi

La section « stupéfiants » de la zone de police Bruxelles-Midi (Forest, Saint-Gilles et Anderlecht) a procédé, le 29 septembre, à quatre perquisitions à Charleroi, a-t-elle communiqué mardi. Celles-ci, orchestrées avec l’appui de la police locale et de la police fédérale de Charleroi, ont permis de mettre la main sur deux plantations de cannabis, l’une de 1.000 plants et la seconde de 4.000 plants.