Mourad harcelait un ami au sujet de sa casquette disparue, déclare un témoin

Mourad Harrouchy, âgé de 22 ans, est accusé du meurtre de Dimitri Lueya, commis dans une voiture qui circulait à Laeken, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2019. Il l’accusait de lui avoir volé sa casquette la veille, lors d’une soirée Halloween. Selon un témoin entendu ce mardi, il harcelait déjà un ami au sujet de sa casquette disparue.

« Le jour des faits, j’ai eu un contact avec M. concernant la disparition de la casquette de Mourad la veille. M. m’a dit que Mourad lui cassait la tête avec ça depuis le matin », a déclaré un ami de M. et de la victime, mardi, devant la cour d’assises de Bruxelles. Mourad Harrouchy, âgé de 22 ans, est accusé du meurtre de Dimitri Lueya, commis dans une voiture qui circulait à Laeken, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2019. Il l’accusait de lui avoir volé sa casquette la veille, lors d’une soirée Halloween.

Le témoin a raconté qu’il était un ami de M., qui conduisait la voiture dans laquelle les coups de couteau ont été donnés, et un ami de la victime, Dimitri Lueya. Il a déclaré que Dimitri et Mourad Harrouchy ne se fréquentaient pas habituellement, mais que c’est M. qui « ramenait de temps en temps » Mourad dans leur groupe.

« Le jour des faits, j’ai eu un contact avec M. concernant la disparition de la casquette de Mourad la veille. M. m’a dit que Mourad lui cassait la tête avec ça depuis le matin », a-t-il évoqué. « Plus tard, vers 23h-00h, j’ai reçu un appel paniqué de M. qui m’a dit que Mourad avait poignardé Dimitri. Il m’a dit qu’il était à l’hôpital Paul Brien à Schaerbeek et je m’y suis rendu avec d’autres amis. C’est là qu’on a appris le décès de Dimitri », a-t-il raconté. « Je n’avais jamais vu ni Mourad ni Dimitri en possession d’un couteau », a-t-il précisé.

Mourad Harrouchy est poursuivi pour avoir mortellement poignardé Dimitri Lueya, durant la nuit du 1er au 2 novembre 2019, sur la banquette arrière d’une voiture, à proximité de la rue de l’Entrepôt à Laeken. Le 1er novembre au soir, Dimitri Lueya, étudiant en marketing à l’Ephec, âgé de 19 ans, participait à une fête de mariage dans une salle à proximité. Il a accepté de monter dans une voiture conduite par son ami M., dans laquelle se trouvait un autre homme côté passager et Mourad Harrouchy à l’arrière. Celui-ci le soupçonnait de lui avoir volé, la veille, lors d’une soirée Halloween, sa casquette achetée 150 euros.

Dimitri Lueya a reçu un coup de couteau au niveau de la clavicule droite, porté par Mourad Harrouchy. Il a ensuite été déposé, inconscient et perdant énormément de sang, aux urgences de l’hôpital Paul Brien à Schaerbeek, par les trois occupants de la voiture, vers 00h30 le 2 novembre. Une réanimation a été entamée, en vain. La victime est décédée d’un choc hémorragique à 02h10.

Quelques heures plus tard, vers 07h00, Mourad Harrouchy s’est rendu aux autorités policières.

Il a, dans un premier temps, raconté qu’il s’était agi d’un accident. Mais lors de la reconstitution des faits, il a changé de version, affirmant que la victime avait sorti un couteau et l’avait menacé, puis qu’il était parvenu à s’en emparer et à le retourner contre elle. Le conducteur et le passager du véhicule ont cependant déclaré qu’ils n’avaient vu à aucun moment la victime en possession d’un couteau.