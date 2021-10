Jusqu’à 5 ans de prison avec sursis pour un viol collectif filmé dans un Airbnb

Ce mardi, la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu coupable les six prévenus d’un viol collectif commis dans un Airbnb de la capitale, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. Ils ont écopé de peines de 50 mois de prison avec sursis et de cinq ans avec sursis. Ils devront également réaliser un devoir sur l’égalité entre homme et femme et sur le respect dû à cette dernière.

** *** ******* ** ******** ************* ** ********** ************* **** *** ******** ** ******* * ***** *** ******** ** ***** ********** *** ****** ********** **** ** **** ********* ****** ** ******** *** *** ******** ******* **** ** **** ** ** ******* ** *** ******** ***** Lire aussi Viol collectif présumé: un suspect s’est rendu au commissariat central de Bruxelles Les prévenus ont été reconnus coupables ce mardi. Les six prévenus écopent chacun d’une peine de prison de 50 mois et de cinq ans pour trois d’entre eux. Ces peines sont toutes accompagnées d’un sursis probatoire. « Réalisez bien la chance que vous avez », leur lance le président de la 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles tout en leur rappelant qu’ils ont la possibilité d’interjeter appel de sa décision. ***** *** ********** *** ******* ********* *** ********** ******* ********* ****** ************* ** **** ********* ** ******* ** **** ********* ** ************* ******* ** ******* ** *** ********** ***** *** ** ********* **** *** *** **** ** ***** ** ******* ** *** ********** *********** *** ************* ***** ***** ** ***** ** ** ******* *** ** ***** ********** ** ******* **** ****** ** ** ********** ** ********** ********* *** *** ******** *** ******* *** ****** ********** *** *** ********* ******* ****** ********* **** ** *********** ********** ** ********* *** ********** *** ** ****** *** ********* *** ******** ********** ** ******** ******* ***** ********** *** ** ****** ******* *************** *** ************** ** ****** *** ******** *** ********** ********* ******** ********* ** ********** **** ** **** *** ********* ** **** *********** ** ************ ** *** ***** ********** **** *** **** ** ** ********** *********** **** ** ******** ** ******** *** **** ** ******* ***** ** ** ********* **** ** ** ******** ***** ******** ******* ******** ***** ****** *** ****** *** ***** ***** ***** ***** ******** ** ****** ********* *** *** ******** *** ****** ** ********** **** * ***** ******* ** *** ****** *** ************* *** ********* ******** **** ***** ** ***** ** ********* *********** *** ***** ** ** **** ** ** ******* ** *** ******** ***** *** *** ******** ** ******* *** ** ***** ******* * ***** ******* ** ********* ** ********** ** ** ** ****** ** ********* ********** *** ** ****** ** ********* ** ******* ** ***** ************* ** ** ************ ******** *** ******** **** *** ******** ***** ** ************* ** ************** ** ********** ****** ***** ****** ***** *** ** **** *** ** ****** ** ************ *** ********* ******** *** ** ****** ****** ***** *** ******* ** ***** ** ***** ********* ** ******** * **** ***** *** ******** ********** *** ***** ********* ** * * ******** ******** ** ********** ************* *** ********* ** ******* *** ***** ** ****** ***** ** ***** ************ ** ** ******** ****** ** ** *** ** *********** *** ******