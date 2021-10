Bernard Clerfayt visite l’abattoir d’Anderlecht

Bernard Clerfayt (DéFI), ministre du Bien-ê tre animal, a visité les installations de l’abattoir d’Anderlecht, seule infrastructure agréée et autorisée à pratiquer des abattages en Région bruxelloise.

L’objectif de cette visite était de s’assurer des conditions dans lesquelles les animaux sont pris en charge mais également de discuter avec les responsables sur les possibilités de mettre en place un étourdissement préalable lors de l’abattage des animaux.

L’abattoir d’Anderlecht est une institution en Région bruxelloise. Installé depuis près de 130 ans dans le sud de la Région, l’abattoir mène une activité économique importante puisqu’en moyenne 50.000 animaux y sont abattus chaque année. L’abattage rituel concerne d’ailleurs 65 % des bœufs, 85 % des veaux ou encore 80 % des moutons.

Lors de la visite, le ministre a pu observer l’ensemble des pratiques de la chaîne d’abattage, de l’arrivée de l’animal à sa découpe.

Les pratiques de la chaîne d’abattage font l’objet d’un contrôle très poussé. L’abattoir est entièrement équipé d’un système de vidéosurveillance ; l’abattage se réalise sous le contrôle d’un vétérinaire et d’un responsable du bien-être animal. Les vidéos permettent non seulement de s’assurer du respect des règles en vigueur mais jouent également un rôle pédagogique à l’égard du personnel afin d’améliorer les pratiques au sein de l’abattoir.

Enfin, des inspections sont effectuées quotidiennement par des vétérinaires de l’Afsca et mensuellement par le département bien-être animal de Bruxelles Environnement qui contrôle et vérifier les conditions d’abattage des animaux et le respect des règles.

« La Cour constitutionnelle vient de valider les décrets flamand et wallon imposant l’étourdissement préalable lors de l’abattage d’animaux. En Région bruxelloise, le débat est donc relancé. Il était important pour moi de visiter l’unique abattoir bruxellois et de pouvoir examiner les conditions actuelles de mise à mort des animaux mais également d’échanger avec les responsables sur les questions liées au bien-être des animaux, essentiellement au moment de leur abattage », déclare Bernard Clerfayt.