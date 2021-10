Steven Van Gucht explique comment faire la différence entre un rhume et le Covid-19

Nez qui coule ou mal de gorge, le mauvais temps est bel et bien de retour avec son lot de petites maladies. Crise sanitaire oblige, Steven Van Gucht explique comment faire la différence entre un simple rhume et le coronavirus.

Si l’on peut déplorer ne pas avoir eu d’été cette année, nous sommes bel et bien en période automnale. Les températures chutent et il vaut mieux mettre une petite laine avant de sortir. Dans ce contexte, les nez qui coulent ou les maux de gorge sont fréquents. Mais alors, comment différencier ces petits rhumes au fameux coronavirus ? Steven Van Gucht donne ses explications auprès de nos confrères de HLN.

Pour le virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, il faut jouer la prudence et s’isoler en cas de doute. Selon lui, un test PCR est envisageable uniquement si vous présentez plusieurs symptômes combinés : « Ce n’est tout simplement pas envisageable pour les gens de se faire tester en continu car ils ont le nez qui coule ou un petit mal de gorge. Il doit s’agir d’une combinaison d’au moins deux symptômes avant de pouvoir demander un test ». Ceux-ci peuvent alors être de la fièvre, un mal de gorge ou une sensation de froid.

Un symptôme en particulier est néanmoins à surveiller et laisse penser à une infection au coronavirus : la perte du goût et de l’odorat. Pour rappel, si vous avez été testé positif, vous devez vous placer en quarantaine durant 10 jours. Le but étant d’éviter tout risque de propagation aux membres de votre famille, à vos amis ou à vos collègues.