Les étudiants de l’ULB et la VUB de nouveau proclamés sur la Grand-Place de Bruxelles

L’Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) organisent, pour la deuxième année consécutive et en collaboration avec la Ville de Bruxelles, leur cérémonie de remise des diplômes sur la Grand-Place de la capitale. Les étudiants seront proclamés durant toute la semaine, à commencer par ceux de la faculté de droit et de criminologie de la VUB lundi.

